Carli: “Non perdete tempo a fare congetture, Sarri deciderà a fine stagione”

Marcello Carli, ex direttore sportivo dell’Empoli e caro amico di Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del tecnico del Napoli concentrandosi sulla questione del rinnovo.

“Tra me e Maurizio Sarri c’è un rapporto importante che va oltre il calcio e rimarrà per sempre. Non so quello che succederà con il contratto, ma so come ragiona lui: non ci pensa. Ora sta pensando solo a preparare la partita con il Sassuolo, ha poche partite rimaste per coronare un sogno. A fine campionato ci penserà al contratto, fece la stessa cosa anche ad Empoli. Dipenderà dalle condizioni che ci saranno per il futuro. Ora non perdete tempo a pensare cosa farà.

Le motivazioni? E’ assurdo pensare che lui non ne trovi sapendo di giocarsi lo scudetto. Non saranno importanti le cifre ma se il Napoli lo metterà in condizione di poter continuare questo percorso e dargli la possibilità di giocarsela fino alla fine. Maurizio è fondamentale per far rendere bene i giocatori, ma il Napoli gioca bene perché ha giocatori forti. C’è anche da dire che sono funzionali per il gioco di Sarri”.

