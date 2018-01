Carlos Vinicius Morais, l’attaccante dal fisico imponente

Il Napoli si assicura Carlos Vinicius Alves Morais, attaccante brasiliano classe 95. Ecco la sua scheda:

Inizialmente c’era stata un po’ di confusione sull’idendita di Morais, neo acquisto del Napoli che svolgerà oggi le visite mediche a Villa Stuart.

Si tratta di Carlos Vinicius Alves Morais, attualmente in forza alla Real SC, squadra di Serie B portoghese, non del Morais soprannominato Careca che aveva fatto bene con il Cruzeiro B.

Sono due attaccanti brasiliani e sono entrambi classe 95, ma il Napoli ha preso solo il primo, ovvero Carlos Vinicius Alves Morais, andiamo a vedere la sua scheda:

“Alto 191, fisico imponente, viene dalla Real Sport Clube, squadra ultima in classifica nel campionato portoghese di Serie B.

Morais ha segnato in questa metà di stagione 12 goal, 11 in campionato ed uno in coppa.”

Per ora resterà in Portogallo perchè essendo classe 95 non può essere inserito nella Primavera.