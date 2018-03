Carmignani: “Sarri e Sacchi diversi. Juve-Atalanta sarebbe stata scandalosa”

Carmignani, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Sarri è uno che fa del calcio spettacolo, un calcio bello e vincente ma metterlo a raffronto con Sacchi non è la stessa cosa, sono due modi di giocare diversi. Sarri va più sulle verticalizzazioni, Sacchi invece era più per il possesso palla. Con un attacco veloce tu vai dentro ma se ha giocatori come Van Basten puoi anche fare cross.

Con la Roma è stata una giornata storta e si è capito dal gol della Juventus. Il Napoli è entrato in campo bene, ha giocato e creato ma Allison le ha parate tutte, mi sono anche arrabbiato. Il Napoli è stata deficitario e statico in difesa, la squadra c’è, è stato solo il risultato brutto. Ora bisogna andare a Torino e voncere la gara. Menonale che la Juventus e l’Atalanta è un recupero perché era scandaloso che i bergamaschi mettevano solo due titolari, dissero che c’erano infortunati quando poi pochi giorni dopo hanno avuto la gara di Coppa Italia. Su questa cosa non ho sentito parlare nuessuno”.

