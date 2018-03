Carnevale: “A Torino gara decisiva. Meglio uno Scudetto a Napoli che 30 da altre parti”

Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Io penso che i giocatori del Napoli in questo momento sono tutti responsabili, sanno che la città è in fermento e vogliono dare qualcosa a questa città che non vince lo Scudetto da tanti anni. So quanto la città vuole questo terzo Scudetto e lo merita, mi auguro che lo possa vincere ma ora inizia la parte più difficile perché è prima in classifica e il 22 aprile sarà la gara decisiva ed ha l’occasione di mostrare di andare a Torino e giocarsi la partita.

La Juventus è una squadra forte fisicamente e anche loro stanno aspettando questa gara per il sorpasso ma spero che la gara la vinca il Napoli.

Meglio vincere uno Scudetto a Napoli che 30 da altre parti. Noi veramente festeggiammo per mesi, l’amore del popolo napoletano non si può descrivere è inimmaginabile.

Non nascondo che ogni tanto metto i video con la gara contro la Fiorentina, finì 1-1 sventolavano tante bandiere e il San Paolo era pieno, rivederlo mi fa veramente felice. Da tifoso lo auguro col cuore che possa vincere lo Scudetto.

Quest’anno vedo grande concentrazione, l’anno scorso si pareggiavano partite con squadre di media-bassa classifica quest’anno no, vedo maturazione e la convinzione che la Juventus non deve sorpassare. Allan lo vedo cresciuto molot, corre tanto.

Barak meravoglioso e parla un italiano perfetto.

Due, tre giocatori saranno da grandi club l’anno prossimo. Stiamo cercando di afre un ottimo campionato e poi l’Udinese vuole mantenere la sua politica: prendere nomi sconosciuti e rivenderli alle grandi squadre. Credetemi quest’anno ci saranno da prendere tanti giocatori da noi.

Nella sal abbiamo tanti video dove seguiamo tutte le squadre del mondo e da lì vediamo chi può interesarci”.

