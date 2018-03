Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ospite negli studi di Sky Calcio Club svela un retroscena sul suo passato azzurro:

“Dopo l’arrivo di Ciccio Romano ebbi un litigio con Bianchi che voleva farmi fuori, non feci il ritiro con la squadra e l’anno dopo andai via, firmai con la Roma e me lo ritrovai di nuovo in panchina”

