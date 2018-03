Il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

“Al di là del pronostico per chi vince lo Scudetto, la cosa più importante è chi potrà salvarsi. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e la partita che riusciremo a fare. Col Napoli dovremo dare il massimo, sarà una partita difficile per noi. Berardi e Politano? Ci siamo incontrati poco fa con Giuntoli, abbiamo di altre cose, magari avremo modo di parlarne in estate”.

