Carnevali: “Per Politano non bastano più 28 milioni”

Parla Carnevali, l’ad del Sassuolo ai microfoni di GR Parlamento.

“Per Politano non bastano più 28 milioni? Quella non è mai stata una cifra reale. Servirà un’offerta importante ma poi dovremo decidere con la proprietà e col giocatore. Trattativa col Napoli saltata in extremis? Non c’è stato niente di speciale, sono state dette tante cose che non corrispondono alla realtà dei fatti. C’era la volontà del ragazzo di andare al Napoli ma anche il nostro desiderio di trattenerlo. Abbiamo dimostrato anche in passato che non cediamo giocatori validi a gennaio e abbiamo portato avanti le nostre idee. Per fortuna che Politano è rimasto con noi, sta dimostrando di essere un grande giocatore e ci sta risollevando da determinati problemi. Sta facendo un ottimo campionato e ci possono essere grandi interessi di grandi club ma siamo felici di averlo trattenuto e lui ha dimostrato un comportamento da grande professionista.

Con Napoli abbiamo un buon rapporto, ma non siamo tornati sul discorso di Politano, sono cose che si vedranno in seguito, faremo le giuste valutazioni e vediamo che opportunità che ci possono essere, se continuerà così potrebbero esserci richieste importanti. Per ora abbiamo un unico obiettivo che è salvarci, poi faremo le giuste valutazioni e non solo con lui ma con tanti altri ragazzi. Politano stesso, fra luglio e agosto, era stato richiesto da una società straniera, è rimasto con noi e si è aperta una porta ancora più grande, quella del Napoli, per cui continuando così può ambire a grandi club”.

