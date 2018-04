Carratelli: “Sarri vorrà una grande rosa l’anno prossimo”

Mimmo Carratelli, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“Quando ci sarà l’incontro tra Sarri e De Laurentiis si parlerà del futuro considerando che molti giocatori hanno 30 anni in più bisognerà trovare un buon portiere e far quadrare i conti come solito del Presidente. Non credo che Sarri si attaccherà ai soldi, il nocciolo della situazione sarà la rosa del prossimo anno che dovrà essere competitiva. Il Napoli potrà fare uno smacco alla Juve ma deve crederci. Insigne è un pò nervoso perchè non gli sono riusciti due,tre tocchi suoi ma si è subito rifatto con quel colpo da campione, calibrato proprio sulla testa di Milik. Lui deve pensare a giocare, e la sera mettersi l’anima in pace” .

