Casarin: “Sono sorpreso dalle dichiarazioni sul Var“

Paolo Casarin, ex arbitro, è intervenuto a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Sono sorpreso dall’atteggiamento degli arbitri nei confronti del Var anche perché sono passati pochi giorni da quando è stato confermato per il campionato del mondo. “ Nicchi” ha affermato che non sa se ci sarà il Var il prossimo anno ma per me questa è una grave dichiarazione. Gli arbitri al giorno d’oggi hanno una grande autonomia per cui se sono sicuri della loro decisione non controllano il Var. Il Var è stato fatto per andare a correggere errori nel caso ci fossero non per fermare il gioco 10 volte in una partita” .

A cura di Sabrina Fiorenzano

