Caso-Koulibaly, a Bergamo adesso tremano

Un precedente nel campionato di Serie A può aggravare la posizione dell’Atalanta.



Colpito da una bottiglietta al momento del gol di Mertens, e poi schernito per 90 minuti dai soliti cori razzisti, Kalidou Koulibaly potrebbe avere giustizia quest’oggi dal verdetto del Giudice Sportivo. L’Atalanta infatti non è nuova a questo tipo di “trattamenti” per i suoi avversari, la propria curva già fu protagonista di episodi simili e numerose sono le multe e le diffide. Probabile, anche vedendo il caso di Matuidi a Verona a gennaio, una chiusura con o senza condizionale del settore e una multa pesante per la società neroazzurra.