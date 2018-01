Cassano: “Napoli e Juve lotteranno fino alla fine ma già so come andrà a finire”

Antonio Cassano è intervenuto durante il programma Tiki Taka.

Cassano ha parlato di Buffon e molto altro: “Gigi forse all’inizio era convinto di ritirarsi ma ora non lo è più, lo vedo combattuto da mille dubbi. Già l’anno scorso mi hanno tolto il 40% del calcio con l’addio di Totti, se mi tolgono anche Buffon mi dò all’ippica. Gigi è il leader, è un fenomeno come portiere e persona, quando qualcuno sbaglia lui lo dice e lo ascoltano. Se faceva il Mondiale al 100% smetteva.

Napoli? Vince le gare, giocano bene, giocano sempre gli stessi 11/12, sarà una lotta fino alla fine con la Juventus. Alla fine credo che finirà come tutti gi anni precedenti. Ad inzio campionato dissi che l’Inter vinceva il campionato ma ho portato male (ride, ndr) spero che almeno vada in Champions League.

Se continuo? Ho una moglie meravigliosa e due figli pazzeschi starei anche bene a casa ma vorrei un’ultima occasione, di qualcuno che non abbia paura. Anche se devo sceglierla io, non voglio la Coina, il Brasile o altri posti, voglio restare in Italia. Vorrei qualcosa di bello e stuzzicamte, un allenatore che si fidi al 100% di me e una società che vuole la sfida che voglio io, gioco solo per passione e amore non per soldi. Bari? Poi sarei troppo lontano dalla mia famiglia.

Rimpianti? Zero, sono felice così, tranne dell’errore con Garrone. Faccio quello che mi pare, ho perso tanto mi sono bruciato da solo, ero giovane e avevo il mondo ai miri piedi. Ora ho una famiglia ed ho messo tutto da parte.

Federer? Ho pianto ed è stata la seconda volta dopo Totti.

Var? E’ una pagliacciata”.

