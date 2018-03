Castel Volturno, gli azzurri sono tornati a lavoro

Il Napoli ha appena concluso la prima seduta di allenamento dopo il pareggio di domenica a Milano.

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Genoa al San Paolo di domenica per il posticipo della 29°giornata di Serie A (ore 20:45).

La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato a San Siro ha svolto lavoro di potenza aerobica e partitina con le porte piccole. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione iniziale e, analogamente, in esercizi di potenza aerobica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Differenziato per Chiricheș. Domani doppia seduta.

