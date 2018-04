Gli azzurri si avvicinano con un nuovo allenamento alla gara di campionato di dopodomani.

Seduta pomeridiana per il Napoli nel centro tecnico di Castel Volturno. I calciatori azzurri continuano a preparare l’importantissimo match contro il Chievo Verona, che si giocherà domenica prossima allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta (calcio d’inizo alle ore 15). La gara è valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM.

Così come riportato dal sito ufficiale della società partenopea, la squadra quest’oggi – agli ordini di Maurizio Sarri e del suo staff – ha svolto in avvio attivazione a secco sul campo 1 e poi successivamente una serie di partitelle a campo ridotto. Chiusura della seduta di allenamento con intenso lavoro tecnico e tattico. Domani gli azzurri si ritroveranno sempre nel centro tecnico casertano per l’allenamento pomeridiano.

