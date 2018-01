A Parigi non hanno gradito il comportamento di Edinson Cavani, rientrato in ritardo dalle vacanze natalizie.

A confermarlo è stato Thiago Silva: “Questi comportamenti non ci aiutano, non fanno assolutamente bene alla vita del gruppo. Prima di agire, bisogne pensarci bene, soprattutto in un momento così importante per il club. È importante, però, che rientrino presto (lui e Pastore, tornato anche lui in ritardo, ndr) e sono convinto che il club farà tutto il possibile per sistemare le cose”.