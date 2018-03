Cavani: “Mi manca la pizza. Rigiocherei la Supercoppa persa contro la Juventus”

Edinson Cavani, attaccante del PSG ed ex del Napoli, non può dimenticare gli anni trascorsi in Italia e all’ombra del Vesuvio.

Al canale Youtube di ‘IlvostrocaroDexter’, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Quanto ti manca la pizza?

“Mi manca tanto anche se abbiamo degli amici che hanno un ristorante italiano. Mi manca la pizza, mi manca l’Italia ma è nromale dopo 7 anni”.

Su FIFA non sei molto veloce però sei uno dei giocatori con più resistenza. Cosa ti aiuta oltre all’allenamento?

“Conta molto il fattore mentale, devi avere la voglia di esserci sempre sul pezzo quindi parte dalla testa ed è quello che mi ha fatto arrivare alla mia carriera”.

C’è una partita che rigiochersti o che cambieresti il risultato?

“Non c’è una sola partita ma ce ne sono un paio. Ci sta una qua col PSG e una col Napoli che mi piacerebbe rigiocare: è la Supercoppa contro la Juve che abbiamo perso, facemmo una grande partita. Poi la gara col Barcellona giocata l’anno scorso. Sono queste le due partite che mi piacerebbe rigiocare”.

