C’è l’accordo, Napoli a Dimaro anche la prossima estate

Gli azzurri ripartiranno nuovamente dalla bella cittadina dolomitica per l’ottavo anno.

Dopo le tante ipotesi paventate in questi mesi, fra cui anche quelle di un ritiro in Cina, sarà ancora una volta la Val di Sole ad ospitare il ritiro pre-campionato del Napoli. Così come riportato dai colleghi di goldelnapoli.it, ieri negli uffici della Filmauro è stata apposta la firma sul contratto per un accordo annuale fra la società partenopea e i referenti del Trentino.

Per l’ottavo anno consecutivo quindi la squadra azzurra inizierà la stagione nella splendida cittadina dolomitica di Dimaro-Folgarida, luogo che ogni estate diventa il punto di incontro di tantissimi tifosi azzurri che arrivano da tutta Italia e non solo. Sempre secondo quanto riferito dai colleghi di goldelnapoli.it, il ritiro inizierà sabato 7 luglio e si concluderà il 28, per una durata totale di 3 settimane proprio come lo scorso anno.

