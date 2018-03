Ceccarini: “Il Napoli segue di nuovo Pereyra, piaceva già due anni fa”

Niccolò Ceccarini, giornalista, rilascia un’intervista per RMC Sport

“ Il portiere è diventata la priorità del Napoli. Fondamentale sarà l’indicazione di Sarri. Non so se in questa sosta ci sarà già l’incontro con De Laurentiis. Il presidente è pronto ad adeguare in maniera sostanziosa l’ingaggio al suo allenatore e a togliere la clausola rescissoria di 8 milioni di euro. I segnali sono positivi. Per il dopo Reina il Napoli intanto ha già bloccato Leno del Leverkusen ma non ha mollato Perin, che rappresenta la migliore soluzione possibile italiana. Dietro ci sono Rui Patricio e Rulli meno caldi ma non da escludere ancora definitivamente. A centrocampo c’è una pista da seguire. Attenzione a Roberto Pereyra, che già due anni fa era entrato nel mirino del club azzurro prima del suo trasferimento al Watford. In Inghilterra e’ tornato di grande attualità il nome di Koulibaly, ormai uno dei centrali difensivi piu’forti d’Europa. City e Chelsea stanno organizzando l’assalto. Il Napoli è irremovibile” .

