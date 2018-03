Celestini: “Questo Napoli può vincere. Una cosa rende più forte la squadra”

Costanzo Celestino, ex giocatore del Napoli ed oggi allenatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Speriamo nel tricolore cucito sulla maglia. Il Napoli merito di arrivare fino in fondo e vincere lo Scudetto. Questo Napoli ricorda il Barcellona, la squadra azzurra è piacevole da vedere e poi vedi con quale bravura vince le gare con uno scarto di gol notevole. E’ la miglior squadra che è in giro in questo momento.

L’azione che ha portato al gol di Hamsik è sublime. Prima c’erano i duelli con gli avversari oggi si gioca a zona.

La squadra è una cosa con allenatore e tifosi e ti rende più forte.

Se dovesse perdere il campionato rimarrà sempre nella storia per ciò che ha fatto.

Raccontare il primo Scudetto è difficile, io vinsi anche lo Scudetto con la Primavera e già lì la gioia fu immensa. Non partecipai allo Scudetto del Napoli perché avevo il ginocchio infortunato. La prima volta non si dimentica. La gente ti trascinavano dalla gioia, era tutto genuino, era tutto bello. Quel ricordo e la fortuna di averlo vissuto è irripetibile. Difficile dire in una sola parola cosa ha significato.

Io sono nato con i globuli azzurri, il mio sogno era di giocare e vincere col Napoli e aver realizzato questa cosa io dalla vita ho avuto tutto”.

Comments

comments