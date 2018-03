Cesarano: “Il Napoli deve essere più cinico e meno scenografico”

Il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“I periodi bui li abbiamo vissuti noi della vecchia guardia e non alcuni giovani che contestano un pareggio a San Siro, oramai il Napoli da anni è apprezzato in Europa per il modo di porsi e di giocare, tentanto di vincere col gioco e con il lancio di calciatori in erba. Il Napoli non molla? il problema è crederci, c’è una piccola differenza: i calciatori devono credere di fare cose migliori, essere più cinici e meno scenografici con cattiveria e concretezza in area di rigore.

Dopo la Roma il Napoli si è rialzato secondo me ieri, nonostante il pareggio, e lo testimoniano i tanti fischi dei tifosi di San Siro ieri sera. Detto questo è anche vero che qualche calciatore ha finito la benzina, tipo Callejon e Mertens, ma al di là di tutto continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Questo campionato ha mandato dei segnali importanti, serve una rosa più completa per affrontare meglio la stagione anche in campionato, bisogna attrezzarsi per giugno con almeno 3 calciatori.



