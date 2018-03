Cesarano: “Il Napoli può ribaltare il risultato in Germania”

Rino Cesarano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Pesa tantissimo il maledetto terzo gol preso allo scadere nel match d’andata. Se fosse terminata 2-1 per il Lipsia io sono convinto che al ritorno gli azzurri sarebbero riusciti a ribaltare il risultato. Anche con il 3-1 subito sette giorni fa il Napoli può farcela, perché deve preservare l’immagine, tenere il ranking e ora i calciatori sono carichi. Non mi aspetto un turnover forte in avvio, mentre Mertens giocherà a gara in corso”.

