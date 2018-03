Cesarano: “Il Napoli ha voglia di riscatto, i giocatori sono rabbiosi”

Rino Cesarano, giornalista, famosa penna napoletana ha rilasciato un’ intervista a Radio Marte.

“Io non ne farei una tragedia per questa sconfitta. Non scendo mai negli spogliatoi ma dopo la sconfitta con la Roma mi son sentito di guardare i calciatori negli occhi attraverso i quali vedevo solo rabbia e non delusione. Tutte le cause non sono dovute solo al goal di Dybala altrimenti non sarebbero una squadra pronta a vincere un titolo. Il problema è che il Napoli non ha ben interpretato la gara e nelle ripartenze che hanno avuto i giallorossi, si sono fatti trovare impreparati con annessi errori individuali. Gli Azzurri dovrebbero avere cambi all’altezza dei titolari. Adesso Sarri dovrà fare un grande lavoro psicologico, bisogna ritrovare il morale anche se questi ragazzi sanno cosa fare e sono carichi e pronti a riscattarsi” .

A cura di Sabrina Fiorenzano.

