Cesarano: “Sarri va via? Ecco cosa mi ha risposto De Laurentiis”

Rino Cesarano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della risposta datagli da De Laurentiis sul rinnovo di Sarri.

“Mi aspettavo le parole di Sarri sul rinnovo, credo sia stato un grande segnale. La curva B con quello striscione ‘Siamo tutti Sarri’ ha lanciato un messaggio importante al tecnico che si è emozionato per questo gesto. Domenica sera ho visto De Laurentiis, gli ho detto ‘Reina va via, non è che va via anche Sarri?’ e lui mi ha risposto sorridendo: ‘Fatti visitare, perchè non stai bene’. Ho visto una Juve molto nervosa a Ferrara, basti pensare a cosa ha fatto Allegri che se ne è andato dalla panchina prima che finisse la gara”.

