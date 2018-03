Cesari: “Inaccettabile che Guida non sia andato a vedere l’episodio allo schermo”

Graziano Cesari, durante Tiki Taka, ha parlato del Var e delle decisioni prese nella 24esima giornata di campionato.

Inizia con Fiorentina-Juventus: “Guida dice che è rigore e in effetti non possiamo dire che il braccio è attaccato al corpo. Però si accorgono che Benassi potrebbe essere fuorigioco, la sua posizione potrebbe essere punibile ma Alex Sandro la tocca e va al giocatore viola la palla. Inaccettabile il fatto che l’arbitro non sia andato a vedere, anche perché l’assistente non ha mai alzato la bandierina sulla posizione di Benassi. L’azione doveva essere interrotta quando Simeone è andato a contendere la palla ad Alex Sandro”.

Poi arriva il momento di Inter-Bologna: “Non è rigore, il giocatopre dell’Inter allarga il braccio involontariamente”.

Comments

comments