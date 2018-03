Champions, le date ufficiali dei quarti di Juve e Roma

Deciso il giorno e l’orario delle sfide delle due italiane fra le prime 8 della massima coppa europea.

Un sorteggio non propriamente benevolo per Juventus e Roma. I bianconeri affronteranno i Campioni in carica (dopo il 4-1 subìto della finalissima dello scorso anno) prima allo Stadium il 3 aprile e poi l’11 in Spagna. La sfida di andata precederà soltanto di 72 ore il delicato match di campionato casalingo contro il Milan, nel mezzo fra le due sfide alle Merengues invece il facile impegno in casa del fanalino di coda Benevento.

–

La Roma invece giocherà prima in Catalogna il 4 aprile e poi, sperando di avere ottenuto un risultato positivo al Camp Nou, tenterà l’impresa all’Olimpico il 10 aprile.

