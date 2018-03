Champions, due italiane ai quarti e il Napoli perde soldi

Risultato storico per l’Italia che, per la prima volta dopo 11 anni, porta due squadre ai quarti di finale di Champions League, Juventus e Roma.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli incassi delle squadre italiane impegnate nella massima competizione europea, ovvero le due citate sopra e il Napoli. I premi UEFA si dividono in due categorie: premi sportivi e quelli da contratti tv.

Per quanto riguarda i primi, i bianconeri e i giallorossi, con l’approdo ai quarti hanno incassato 30,7 milioni: 12, 7 per la qualificazione alla fase a gironi, 5,5 per i risultati nei gruppi, 6 per gli ottavi e 6,5 per i quarti di finale. Il Napoli, invece, essendo stato eliminato ai gironi, ha guadagnato “solo” 15,7 milioni.

Bisogna tenere conto anche del market pool, ovvero della cifra che l’Italia ha disposizione: 100 milioni da ripartire tra le tre squadre partecipanti alla manifestazione. Il market pool va suddiviso in due voci, da 50 milioni ciascuna: la prima riguarda il piazzamento in classifica nello scorso campionato, dunque la Juve andrebbe ad incassare 25 milioni, la Roma 17, 5 e il Napoli 7,5. La seconda voce, invece, riguarda le partite giocate in questa competizione dalle tre squadre: Roma e Juve, avendo giocato entrambe 10 partite, incasserebbero circa 19 milioni, mentre il Napoli (con 6 partite) si fermerebbe a 12. Ma più le due italiane vanno avanti, più la quota del Napoli si riduce. In totale, al momento, l’incasso dei bianconeri è di circa 75 milioni, quello dei giallorossi di poco più di 66 milioni, mentre gli azzurri si fermano a circa 30.

