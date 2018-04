Champions League: Juventus beffata all’ultimo secondo. Bayern qualificato

La Champions League conosce le quattro semifinaliste.

Terminate le due gare in programma questa sera. La Juventus doveva vincere 4-0 per qualifciarsi o almeno terminare 3-0 per andare ai supplementari e fino alla fine ha sperato in questo ultimo risultato. Al Bernabeu i bianconeri erano avanti 3-0 grazie alla doppietta di Mandzuki e gol di Matuidi ma nei secondi finali l’arbitro assegna un rigore al Real Madrid: Cristiano Ronaldo si presenta sul discheto e non sbaglia regalando così la semifinale alla propria squadra.

Buffon saluta la Champions con un’espulsione, infatti dopo l’assegnazione del rigore il portiere binconero ha protestato e questo gli è costato un cartellino rosso.

L’altra gara in programma era tra Bayern Monaco e Siviglia. La partita è terminata 0-0 e a qualificarsi sono stati i tedeschi.

