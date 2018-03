Stasera andranno in scena gli ultimi appuntamenti di Champions League valevoli per l’andata degli ottavi di finale.

Alle ore 20:45 sul terreno di gioco si ritroveranno tanti ex italiani: Mourinho vs Montella, e tante vecchie conoscenze del nostro campionato a confronto: Muriel, Banega, Vazquez Vs Pogba, Darmian.

Queste le gare in programma:

Siviglia-Manchester United

FC Shakhtar Donetsk-Roma

A cura di Sabrina Fiorenzano

