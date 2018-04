Champions League – Juventus e Siviglia a caccia dell’impresa

Questa sera si disputeranno le ultime due gare di ritorno valevoli per i quarti di finale di Champions League.

Nella serata di ieri serviva l’impresa per la Roma e ci è riuscita battendo il Barcellona per 3-0. Stasera tocca alla Juventus che deve rimontare il 3-0 contro il Real Madrid. I bianconeri per passare il turno dovrebbero vincere 4-0 senza subire gol o terminare la gara 3-0, sempre senza subire reti, e andare ai supplementari.

La gara è in programma alle 20.45 e sarà possibile vederla su Premium Sport e Premium Sport HD, sarà trasmessa anche in chiaro da Canale 5 e Canale 5 HD.

L’altra gara in programma è Bayern Monaco-Siviglia. I tedeschi hanno vinto all’andata per 2-1 ma gli spagnoli credono nell’impresa, per qualifciarsi dovrebbero fare 3 gol senza subirne.

La gara si disputerà alle ore 20.45 e sarà visibile su Premium Sport 2.

