Champions League – Per Manchester City e Roma servirà un’impresa

Questa sera andranno in scena le prime due gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Il Manchester City ospiterà il Liverpool che ha già mezzo piede in semifinale. La qualificazione è dura per la squadra di Guardiola che all’adata è stata sconfitta per 3-0 e per superare il turno dovrà fare 4 gol senza subirne o almeno cercare di farne tre, sempre senza subire reti, e andare ai supplementari.

La gara è in programma alle ore 20.45 e sarà possibile vederla su Premium Sport 2.

L’altra gara è tra Roma e Barcellona. All’andata i giallorossi sono stati sconfitti per 4-1. Le speranze della Roma sono poche, servirà un’impresa. I giallorossi dovranno fare almeno 3 gol senza subirne.

La gara è in programma alle ore 20.45 e sarà possibile vederla in chiaro su Canale 5 e su Premium Sport.

