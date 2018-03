Champions, pesante assenza per la Juve a Londra

Al termine della seduta di rifinitura, mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati bianconeri per Tottenham-Juventus. Lista di cui no fa parte Mario Mandžukić, che non ha smaltito al meglio il risentimento ai flessori della coscia sinistra. Ecco i giocatori a disposizione per la gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League a Wembley:

–

1 Buffon

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

8 Marchisio

9 Higuain

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Pinsoglio

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

30 Bentancur

32 Del Favero

Fonte: juventus.com