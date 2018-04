I primi tempi si concludono con le due squadre alla ricerca dell’impresa in vantaggio per 1-0.

Si concludono le prime frazioni di gara all’Olimpico e all’Ethiad stadium. Roma e Manchester City si ritrovano in vantaggio entrambe per una rete a zero, l’impresa è difficile ma non impossibile.

Roma-Barcellona 1-0 (Dzeko)

Manchester City-Liverpool 1-0 (Jesus)

Comments

comments