Che derby a Manchester! Mou rimonta e rovina la festa al City

In vantaggio di 2 gol a mezz’ora dalla fine, il Manchester City si fa rimontare e rinvia la matematica conquista della Premier.

Nella 33.a giornata di Premier League il Manchester United di Mourinho vince 3-2 in rimonta il derby contro il Manchester City, blinda il 2° posto e rinvia la festa di Guardiola, che sperava di conquistare matematicamente il titolo con sei giornate di anticipo (non ci era mai riuscito nessuno). I biancocelesti tra sette giorni, battendo il Tottenham a Londra, potranno comunque stappare lo champagne (in classifica sono 13 i punti in più dei cugini).

I Citizens dominano nella prima frazione e sbloccano il match al 25′: su angolo di Sanè, Kompany salta più in alto di Smalling e batte De Gea. Passano sei minuti e i padroni di casa raddoppiano con Gundogan che sfrutta nel migliore dei modi il servizio di Sterling trovando l’angolino con una puntata di destro dopo essersi fatto largo in area con una ‘veronica’ da urlo.

La gara sembra oramai scritta ma nella ripresa i Red Devils tirano fuori l’orgoglio. Al 53′ Pogba accorcia da distanza ravvicinata (assist di Ander Herrera) e 2′ più tardi di testa agguanta i rivali bruciando sul tempo Otamendi. Lo United, galvanizzato, insiste e trova la rete del sorpasso al 69′: punizione di Sanchez e tap-in vincente di Smalling, abile a soprendere la distratta difesa avversaria. Guardiola ricorre ai ripari inserendo Aguero ma non basta perché De Gea nel finale chiude la porta e mette in cassaforte i tre punti.

