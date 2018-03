Cherubini: “La Roma non è più una squadra unita, paga i troppi impegni“

Il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte Sport Live.

Queste le sue parole: “La Roma non può pensare di andare al San Paolo e dominare o fare la partita, contro questo Napoli pieno di qualità sarebbe da pazzi. Penso che il problema della Roma sia di livello atletico; il centrocampo è stata una vera delusione. De Rossi ormai vecchio, Strootman non regge i colpi come prima e Nainggolan ha 5 kg in più.

Il Milan che non è una squadra eccezionale mette in ginocchio la Roma. La Champions è la quintessenza dei mali per la Roma, la squadra è nel mirino ma anche Di Francesco qualcosa l’ha sbagliato. La scollatura di questa squadra arriva anche dalla mancanza di personalità del gruppo e di qualche singolo che dovrebbe fare la differenza per aiutare e sollevare la Roma”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

