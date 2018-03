Chesi: “Il Napoli cresce anno dopo anno, Sarri va fatto sentire importante”

Sergio Chesi, giornalista di Goal.com, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino:

“Il Napoli sta crescendo anno dopo anno, ma reggere questi ritmi non sarà facile. Sarri sta facendo il massimo, per il futuro sta prendendo tempo e di sicuro andrà assecondato il suo ottimo lavoro.

In questi giorni qualcosa si muoverà con De Laurentiis. Sarri va fatto sentire importante e deve essere coinvolto, oltre il ruolo di semplice allenatore.

Negli ultimi anni, in Italia, si sta tenendo conto solo del risultato, ma non basta.

Molti credono che quello del Napoli sia un bel gioco fine a se stesso. Sarri fa giocare così la sua squadra perché questo è l’unico modo per avvicinarsi alla Juventus.

Per la porta non dobbiamo pensare ad un nuovo Reina, che tra i piedi è fortissimo. Non necessariamente il suo erede dovrà avere quelle caratteristiche. Tra i nomi circolati in cima c’è Leno del Bayer Leverkusen”.

