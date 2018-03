Chiariello: “contratto alla Ferguson per Sarri, ci sono le condizioni per restare”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino:

“De Laurentiis può essere l’unico presidente in Italia in grado di proporre un contratto “alla Ferguson” per Sarri, con prospettive di manager all’inglese.

Solitamente in Serie A un triennio sembra già un ciclo enorme. De Laurentiis ha una storia professionale diversa da Ferlaino, che era un discreto mangia-allenatori: De Sica è stato con lui ventisette anni consecutivi. De Laurentiis avrebbe tenuto a vita anche Mazzarri, con una proposta da quattro milioni a stagione, e Benitez, che già pensava al Real Madrid.

Per Sarri ci sono tutte le condizioni per essere al centro di un progetto importante senza l’obbligo di vincere, perché il Napoli non è la Juventus.

Non capisco perché Sarri debba rifiutare con ingaggio da tre milioni allenando la squadra per la quale tifa da bambino. L’unico ostacolo è il progetto: cosa può fare il Napoli? Sarri ne è consapevole.

Ad esempio: arriva Verdi? Ottimo acquisto, ma solo se non va a sostituire uno dei tre attaccanti titolari. In estate sono stati accostati trentaquattro portieri al Napoli, non so proprio quale sia la strategia: io punterei su un profilo italiano come Perin o Meret, una scommessa che farei, con alle spalle un esperto come Sorrentino.

All’estero l’unico portiere che mi piace è Oblak, che è impossibile da prendere, così come Keylor Navas, che ha uno stipendio importante. Leno non mi fa impazzire, così come Rulli”.

Comments

comments