Chiariello: “Napoli in affanno”

Umberto Chiariello si è espresso sul momento del Napoli:

“Il Napoli è in affanno, dobbiamo essere sinceri. Contro il Sassuolo i partenopei non si sono espressi sui loro soliti livelli. La Juventus invece è stata capace di battere il Milan pur non impressionando”.

Mercato? Io vi segnalo un calciatore che gioca nella Casertana. Mi riferisco ad Alessandro Andreassi. Sono convinto che sia il nuovo Albiol. Fidatevi di me quando vi do un consiglio: questo è un calciatore che diventerà davvero molto bravo”.

