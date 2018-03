Come riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro della Nazionale:

Dopo aver svolto gli accertamenti clinici e diagnostici, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro della Nazionale. Il numero 3 bianconero non ha recuperato dall’infortunio rimediato in occasione della gara in casa della Spal. Chiellini rientrerà pertanto a Torino per proseguire le cure seguito dallo staff della Juventus.

