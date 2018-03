Chiesa: “Neymar o CR7? No, devo imprare da Callejon, è un maestro dei tagli”

Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek.

“Io come CR7 o Neymar? Non ho niente di quei due. Non mi ci avvicino nemmeno. Io penso a dare sempre il 100% in allenamento, devo ancora migliorare. A volte scatto prima del tempo e finisco in fuorigioco, oppure non seguo il movimento del compagno. Devo imparare da Callejon, che è un maestro dei tagli.

La personalità? L’ho acquisita nel tempo, per esempio quando non giocavo nei Giovanissimi e negli Allievi della Fiorentina. Perché? Non ero abbastanza alto e grosso per competere a livello nazionale e quindi sedevo in panchina. Non mi sono mai abbattuto anche grazie ai miei genitori che mi hanno spronato a non mollare e a dare tutto in ogni allenamento che interpretavo come fosse una partita.

L’altezza non mi ha mai creato complessi, sapevo che non sarei diventato un gigante. Mi bastava superare i 173 centimetri di mio padre, adesso sono 1.80 e va bene così. La pressione? Mi esalta ha iniziato un nuovo ciclo dopo la cessione di giocatori importanti come Bernardeschi o bandiere come Gonzalo Rodriguez e Borja Valero”.

