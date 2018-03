Chievo, Campedelli: “ADL non è mai stato arrabbiato con me”

Il presidente del Chievo, Luca Campedelli, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato anche su Emanuele Giaccherini e Roberto Inglese: un ex e un futuro giocatore del Napoli.

“Giaccherini è arrivato con la giusta mentalità, il giusto spirito, ma ovviamente è un po’ arrugginito. La salvezza è come il Giro d’Italia: ci aspettano delle tappe “dolomitiche”, ad ogni partita puoi perdere tanto o guadagnare tanto.

Tenere Inglese è stata la scelta giusta: i suoi gol saranno importanti per rimanere in Serie A. De Laurentiis arrabbiato con me per non averlo fatto partire a gennaio? No, assolutamente. Non ce l’ha mai avuta con il sottoscritto: si consolerà con lo Scudetto”.

