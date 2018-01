Il direttore sportivo del Chievo, Giancarlo Romairone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di questa sera tra Chievo e Udinese. Queste le sue parole:

“Cessione del ragazzo? Alcuni discorsi hanno rallentato la situazione. Per noi Inglese è un giocatore importante, ma il periodo negativo e la mancanza di punti non ci permette di fare certi discorsi. Inoltre c’è da capire quanto tempo resterà fuori per l’infortunio. Valuteremo bene il suo futuro.”