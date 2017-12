Problemi in attacco per il Chievo di Maran, Riccardo Meggiorini è ancora out per un infortunio al quadricipite

L’Infortunio di Meggiorini potrebbe ostacolare la partenza di Inglese a gennaio direzione Napoli? Probabilmente no, Inglese è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli e se gli azzurri vorranno portarlo all’ombra del Vesuvio già a gennaio, il Chievo non potrà opporsi.