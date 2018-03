Ciardi: “Se il Napoli vince lo scudetto crollano gli alibi di tutti. Pallotta farnetica”

Augusto Ciardi, giornalista di Tele Radio Stero, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Se vincesse il Napoli lo scudetto quest’anno verrebbero a cadere tutti gli alibi dietro cui si sono nascosti tutti quanti e questo, a Roma, lo si sta percependo. Pallotta sta farneticando con il suo circo mediatico e sono parole che lasciano il tempo che trovano perché alla fine contano i risultati. La Roma arriva a pezzi al San Paolo perché anche se non ha valori così lontani dalla Juve e dal Napoli è a 19 punti di differenza. Se vince il Napoli cade tutto, non ha uno stadio di proprietà, il fatturato e il monte ingaggi non si può paragonare alla Juventus e, in particolare, quello del Napoli è quarto dietro anche la Roma. Quindi si può essere competitivi anche senza tutto ciò, il Napoli è primo con merito. Quindi bisogna dirlo, questa squadra è anche allenata male in questo momento. Io tifoso della Roma devo essere preoccupato, perché se la mia squadra perde tempo e il suo presidente si vanta di deliri di onnipotenza, di far chiudere le radio quando poi non è vero, devo pensare in mano a chi è la mia società. La Roma ora come ora ha gli uomini contati, la formazione sarà obbligata”.

Comments

comments