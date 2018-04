Cicchella: “Dobbiamo essere orgogliosi, combattere contro la Juve non è semplice”

Francesco Cicchella , comico napoletano, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino:

“Nessuno sa come andrà a finire questo campionato, ma il Napoli ci sta regalando tanto spettacolo. Combattere contro la Juve non è semplice, dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi che stanno crescendo anno dopo anno. Comunque andrà a finire, non mi sento di rimproverare nessuno. Il calcio è fatto anche di episodi. Oltre ai soliti noti, nutro molta simpatia e speranze in Zielinski, un calciatore completo che incarna una delle giovani risorse più preziose. In futuro potrà diventare un perno del Napoli. In più l’ho acquistato al fantacalcio (ride, ndr)…”.

