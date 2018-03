Cies, i migliori calciatori per ruolo negli ultimi tre mesi: tanti azzurri in classifica

Il Cies Football Osservatory ha stilato una classifica, divisa per ruoli, dei migliori calciatori nei cinque massimi campionati europei.

Tanti calciatori del Napoli fanno parte di queste speciali graduatorie: già nella classifica dei portieri, infatti, troviamo Pepe Reina, che occupa la quinta posizione. Dominio, invece, nel reparto difensivo: tra i centrali, tra i centrali troviamo sia Raul Albiol (quinto) che il suo compagno di reparto Kalidou Koulibaly, addirittura primo.

Primo posto anche per Mario Rui tra gli esterni di difesa, mentre per quanto riguarda il centrocampo da segnalare il settimo posto di Jorginho tra i mediani e il secondo di Marek Hamsik tra le mezze ali, secondo solo a Christian Eriksen del Tottenham. Nona posizione per Josè Callejon tra gli esterni offensivi, mentre, nella classifica delle punte, Dries Mertens è settimo.

