Cinque squadre italiane in Champions? E’ possibile, vediamo come

L’Italia potrebbe avere cinque rappresentanti in Champions nella stagione 2018/19: dipende tutto da Roma e Lazio, non solo in Europa…

Con Roma e Lazio ancora in corsa per un titolo in Europa (sperando nel miracolo della Juventus), l’Italia potrebbe avere addirittura cinque rappresentanti nella prossima edizione della Champions.

Attualmente la Serie A ha diritto a quattro posti nella fase a gironi (più altri tre in Europa League) , ma Roma e Lazio potrebbero liberare un’altra casella e questo accadrebbe in due casi.

LAZIO VINCENTE DELL’EUROPA LEAGUE

Se la Lazio dovesse conquistare l’Europa League sarebbe qualificata di diritto in Champions, come il Manchester United nella scorsa stagione. Tuttavia, almeno attualmente, la Lazio è già qualificata alla Champions tramite il campionato e l’eventuale successo in Europa League sarebbe ininfluente in tal senso.

Lo scenario cambierebbe invece se la Lazio non dovesse piazzarsi tra le prime quattro e vincere l’Europa League. In questo caso diventerebbero cinque le le squadre italiane qualificate alla prossima Champions: le prime quattro classificate della Serie A, più la Lazio.

ROMA VINCENTE DELLA CHAMPIONS

Anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto per la Lazio. Vincendo la Champions, la Roma sarebbe qualificata di diritto alla prossima edizione della competizione come detentrice del trofeo. Tuttavia, almeno per il momento, la Roma sarebbe qualificata a prescindere tramite il campionato.

Quindi, per liberare il quinto posto Champions, la Roma dovrebbe vincere la finalissima di Kiev e non arrivare tra le prime quattro in campionato.

SEI ITALIANE IN CHAMPIONS: E’ POSSIBILE?

La risposta ovviamente è no. Anche se la Lazio dovesse vincere l’Europa League, la Roma la Champions e nessuna delle due dovesse piazzarsi tra le prime quattro in Serie A. In questo caso la quarta classificata in campionato verrebbe retrocessa in Europa League.

In Champions ci andrebbero dunque le prime tre più Roma e Lazio. Un’ipotesi comunque piuttosto remota.

Fonte onefootball

