City e Bayern allungano ancora, rallenta il Barça. Miracolo-Benítez

La Liga (23°giornata) – Rallenta ancora la capolista Barcellona, i catalani pareggiano in casa contro il Getafe (0-0) e si vedono ridurre ulteriormente da +9 a +7 il vantaggio sull’Atlético Madrid che batte in trasferta 1-0 il Malaga. Dietro la banda di Simeone tiene testa il duello fra Valencia e Real Madrid, con i valenciani che resistono al terzo posto (grazie al 3-1 sul Levante), nonostante il 5-2 delle merengues sulla Real Sociedad. Ennesimo sorriso di Montella che, dopo aver raggiunto la finale di coppa, col suo Siviglia batte il Girona per 1-0 ed accorcia ad un solo punto dal quinto posto del Villarreal sconfitto in casa dall’Alaves per 2-1.

FA Premier League (27°giornata) – Fa notizia la clamorosa vittoria del Newcastle di Benitez sul Manchester United di Mourinho, i bianconeri vincono 1-0 e inguaiano i reds, adesso a -16 dal Manchester City, che umilia 5-1 il Leicester. In attesa del Chelsea (stasera in casa contro il WBA), il Liverpool e il Tottenham allungano e sorpassano i blues grazie alle vittorie su Southampton (2-0) e Arsenal (1-0).

1. Fußball-Bundesliga (21°giornata) – Continua la marcia solitaria del Bayern Monaco che vince 2-1 in casa contro lo Schalke 04 (gol di Lewandovski e Muller), i bavaresi allungano a +21 sul Leverkusen sconfitto in casa dall’Herta Berlino ed hanno sempre 18 punti di vantaggio dal 2° posto dove resiste il Lipsia che batte 2-0 in casa l’Augsburg. Dietro i prossimi avversari del Napoli, sale in terza posizione il Borussia vincente 2-0 sull’Amburgo.

Ligue 1 (24°giornata) – Anche qui è inarrestabile e solitario il cammino dello stellare PSG che vince 1-0 a Tolosa (autorete di Diop) e mantiene 12 punti di vantaggio sul Monaco (4-0 in casa dell’Angers con gol anche di Jovetic e Raggi). I biancorossi conquistando il secondo posto superando il Marsiglia bloccato 2-2 a Saint-Etienne. Stesso risultato per il Nantes di Ranieri, il tecnico romano ha pareggiato 2-2 in casa contro il Lilla, che ha risposto due volte ai gol dell’argentino Emiliano Sala.

