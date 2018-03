City, Bayern e PSG inarrestabili. Il Barça riprende il cammino

Il riassunto delle gare del week-end dei principali quattro campionati europei.



La Liga (27°giornata) – Il Barcellona pone le cose in chiaro nel big-match con l’Atlético Madrid battendolo 1-0 (gol di Messi) e rimettendo a +8 il vantaggio. Dietro il duo di testa invece resta emozionante il duello per la terza piazza fra il “piccolo” Valencia e il “ricchissimo” Real Madrid, i bianconeri sono stati superati in settimana ma restano sempre attaccati ad un solo punto: le merengues vincono 3-1 sul Leganes, i valenciani regolano 2-0 il Betis. Consolida invece la quinta posizione il Siviglia di Montella con una bella vittoria sul Bilbao per 2-0 (gol degli ex “italiani” Muriel e Vazquez), adesso sono 4 i punti di vantaggio sul sesto posto occupato dal Villarreal che cade clamorosamente in casa per mano del Girona (2-0).

–

FA Premier League (29°giornata) – Continua imperterrita la marcia del City che batte con un gol di Silva 1-0 il Chelsea, adesso lo United è a -19 in attesa di giocare stasera in casa del Crystal Palace. Ne approfitta il Liverpool, che batte 2-0 il Newcastle della bandiera reds Benítez e si piazza momentaneamente al secondo posto a 18 punti dai citizens. Dietro il trio di testa resta il Tottenham che batte l’Huddersfield 2-0 con una doppietta di Son-Heung Min e allunga a +5 sul Chelsea, i blues però non dovranno guardarsi per il momento le spalle dall’Arsenal: i gunners restano distanti 8 punti al sesto posto per la clamorosa sconfitta in casa del Brighton (2-1).

–

1. Fußball-Bundesliga (25°giornata) – Inarrestabile il cammino del Bayern Monaco che vince 4-0 a Friburgo e allunga ad uno strabordante +20 il vantaggio sul secondo posto adesso occupato dallo Schalke 04 (vittorioso 1-0 sull’Herta). Al terzo posto sale l’Eintracht Francoforte che regola di misura 1-0 l’Hannover, i rossoneri condividono la terza piazza con il Borussia Dortmund che pareggia 1-1 con l’RB Lispia. La squadra della Red Bull non sa più vincere ed è scivolata al sesto posto, staccata anche dal Leverkusen vittorioso 2-1 a Wolfsburg.

–

Ligue 1 (28°giornata) – Sempre inarrestabile e stellare il cammino del PSG che vince 2-0 sul campo del Troyes e restano a ben 14 punti di vantaggio sul Monaco, che vince 2-1 in casa sul Bordeaux. I biancorossi restano al secondo posto e allungano a 4 punti il vantaggio sul terzo posto occupato dal Marsiglia, che pareggia 1-1 al 95′ con un gol di Thauvin sul Nantes di Ranieri, adesso scivolato al settimo posto.

