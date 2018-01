Clamoroso all’Olimpico, all’intervallo Roma-Atalanta 0-2

Si è appena conclusa la prima frazione di gioco del posticipo pomeridiano fra giallorossi e neroazzurri.

Con un micidiale uno-due nei primi 19 minuti di gioco l’Atalanta è clamorosamente in vantaggio 2-0 all’Olimpico in casa della Roma, alla fine del primo tempo. I gol bergamaschi sono stati segnati da Cornelius al 14′ e da De Roon (su ottimo assist di Gómez) al 19° minuto, reti entrambe di pregevole fattura e che hanno dato sostanza alla prova fin qui maiuscola dei bergamaschi. Gli uomini di Gasperini, che hanno dominato per larghissimi tratti della prima frazione di gioco, dovranno però affrontare la ripresa in inferiorità numerica a causa del secondo giallo (forse un po’ generoso) ottenuto da De Roon proprio allo scadere dei 45 minuti. Roma irriconoscibile che si tiene a galla solo per qualche spunto individuale.

Questo il tabellino parziale della gara:

ROMA-ATALANTA 0-2

Reti: 14′ Cornelius, 19′ De Roon

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manōlas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; El Shaarawy, Džeko, Perotti. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Tolói, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Cornelius, Gómez. All. Gasperini

Ammoniti: De Roon, Caldara.

Espulsi: De Roon (doppio giallo)

Calci d’angolo: 5-5

Recupero: ‘1