Clamoroso, Aubameyang va in Cina dai fratelli Cannavaro

Il forte centravanti del Borussia Dortmund ad un passo dalla firma con il Guangzhou.

Scelta forse incomprensibile a 28 anni e all’apice della carriera nel top del calcio europeo, eppure Pierre-Emerick Aubameyang sta per firmare con i cinesi del Guangzhou Evergrande. Nonostante la smentita odierna del Borussia Dortmund sembra davvero tutto fatto per l’arrivo in Asia del forte centravanti cresciuto nel Milan, 141 gol in maglia giallonera nelle ultime 4 stagioni e mezzo.

75 milioni di euro il prezzo del cartellino e ben 12 milioni netti all’anno per andare a giocare nel campionato cinese e mettersi a disposizione dei fratelli Cannavaro, mister Fabio e il suo neo-vice Paolo. Quando il dio Denaro può tutto.