Clamoroso-Dzeko ha detto si al Chelsea

Dzeko ha detto si al Chelsea, lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale:

Un doppio colpo in uscita, una trattativa che procede in modo positivo. E’ quella che presto può portare sia Edin Dzeko (che ha già detto sì al Chelsea) sia Emerson Palmieri a salutare la Serie A per approdare in Premier League. Un viaggio Roma-Londra solo andata, con il Chelsea di Conte pronto ad accogliere i due giallorossi. I club continuano a cercare l’intesa economica per chiudere ma intanto la richiesta della Roma è scesa a 50 milioni più 10 di bonus. Le due operazioni sono sempre unite tra loro e allo stesso tempo resta sempre anche il possibile inserimento di Michy Batshuayi nella trattativa, che dunque percorrerebbe il percorso inverso.